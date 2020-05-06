Армянский гроссмейстер Левон Аронян одержал победы в 3-4 турах онлайн-турнира «Лиги наций» ФИДЕ.

Как сообщает Арменпресс, Левон Аронян, который выступает за сборную Европы, победил индийца Сантоша Видита в третьем туре, а в четвертом туре - игрока сборной США Переса Домингеса.

После этого тура сборная Европы занимает третье место рейтинговой таблицы. Лидером является Китай, за которым следует сборная США.

ФИДЕ впервые проводит онлайн-турнир «Лига наций». Армянский шахматист Левон Аронян выступает в составе сборной Европы, в которую также входят Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири и Анна Музычук. В качестве капитана команды выступает экс-чемпион мира Гарри Каспаров. В турнире принимают участие США, Россия, Европа, Китай, Индия и общая команда мира. Турнир проходит в онлайн режиме. Он стартовал 5-го мая и завершится 10-го.