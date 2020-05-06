Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Как передает Арменпресс со ссылкой на РБК, об этом рассказали три его знакомых, а также топ-менеджер в одной из компаний бизнесмена.

По словам одного из собеседников, Босов покончил с собой в ночь на 6 мая. «Это правда, Босова нет в живых», — подтвердил другой знакомый бизнесмена.

Источник в главном управлении МВД по Московской области сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил Босов. Бизнесмен скончался в результате огнестрельного ранения.

«По предварительным данным следствия, 6 мая 2020 года тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружено родственниками на территории домовладения в селе Усово. Рядом с телом мужчины лежал пистолет «Glock 19 gen 4», — сообщила старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В настоящее время на месте работают следователи, проводится осмотр, опрашиваются родственники, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, добавила она.

Босов — крупнейший акционер и глава совета директоров группы «Аллтек», контролирующей компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Босов также был совладельцем еще несколько угольных компаний, включая «ВостокУголь». «Аллтеку» принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay. Журнал Forbes оценил состояние Босова в $1,1 млрд, в рейтинге российских миллиардеров от Forbes 2020 года бизнесмен занял 86-е место.