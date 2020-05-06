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Полномочие руководителя Службы государственного надзора исполняет Рафаел Закарян

Полномочие руководителя Службы государственного надзора исполняет Рафаел Закарян

Полномочие руководителя Службы государственного надзора с 5 мая 2020 года исполняет заместитель руководителя службы Рафаел Закарян. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Службы государственного надзора.


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