Во время переговоров по Арцаху мы не боимся ни внутренних, ни внешних сил: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что власти ведут переговоры по арцахской проблеме в тех рамках, которые позволяют полномочия, народ может потребовать ответа. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, отвечая на замечание депутата фракции «Процветающая Армения» Армана Абовяна.

Арман Абовян отметил, что ППА считает, что краеугольным камнем переговоров по урегулированию арцахского конфликта должна стать международное юридическое признание существующего де-факто статуса Арцаха.

Никол Пашинян удивился, почему Абовян считает, что международное признание Арцаха - это позиция ППА. «А есть ли в обществе кто-то, кто занимает другую позицию? Я не могу себе это представить. Мы всегда говорим о международном признании права Арцаха на самоопределение. Есть ли среди армянского народа человек с другой позицией?» - сказал Пашинян.

Премьер-министр подтвердил, что это позиция не только ППА, но и всех. «Не будет такого, чтобы какие-то силы могли запугать нас, чтобы мы пошли и сели за стол переговоров с дрожащими руками, боясь вдруг случайно не «чихнуть», чтобы это не стало историей. У нас есть мандат от нашего народа, чтобы вести переговоры по этому вопросу.

И мы будем использовать этот мандат, все возможные дипломатические навыки, все возможности за столом переговоров. Пусть никто не говорит нам, о чем мы ведем переговоры. Мы ведем переговоры о том, о чем нужно. Ответа от нас может потребовать только народ Армении. Народ дал нам вотум доверия, чтобы мы пошли и провели переговоры. Когда мы считаем, что в результате этих переговоров у нас есть формула, которую мы можем представить Совету безопасности, Национальному Собранию, народу и общественности, мы придем и представим ее. В переговорах по карабахскому вопросу есть очень важная формула: пока все не решено, ничего не решено», - сказал премьер-министр, подчеркнув, какой власти ведут переговоры в рамках тех полномочий, которые имеют, они не будут бояться во время переговоров ни внутренних, ни внешних сил.

Арман Абовян выразил уверенность, что с Азербайджаном не может быть достигнуто соглашение, поскольку Азербайджан не заинтересован в цивилизованном решении арцахской проблемы в соответствии с международными нормами.

Пашинян ответил, что если то, что сказал депутат, является правдой, и Азербайджан не готов к урегулированию вопрос, то вопрос не будет урегулирован.

«Мы говорим другое. Мы говорим, что возможно достичь только такого решения, которое будет приемлемо для народов Армении, Арцаха и Азербайджана. Если бы эту проблему было легко решить, она была бы решена 100 раз. Например, из контактов с президентом Азербайджана я чувствую, что он настроен и хочет решить вопрос. И мы настроены конструктивно, и они, и Россия, США и Франция. Здесь важны нюансы. Однако если окажется, что Азербайджан не хочет, чтобы вопрос был решен, он не будет решен», - добавил премьер-министр.