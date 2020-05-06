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Азиатские индексы - 06-05-20

Азиатские индексы - 06-05-20

ТОКИО, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 19619.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1431.26 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.63% и составил 2878.14 пункта, а HANG SENG вырос на 2.22% и составил 24137.48 пункта.


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