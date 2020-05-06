Президент Арцаха вручил государственные награды группе военнослужащих Армии обороны 

Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 мая посетил город Мехакаван, где вручил государственные награды группе военнослужащих Армии обороны за личную отвагу, проявленную при защите границ Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян также ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих, дал соответствующие поручения по решению ряда задач.

Главу государства сопровождали секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, министр обороны Джалал Арутюнян, другие должностные лица.