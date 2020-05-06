Президент Арцаха вручил государственные награды группе военнослужащих Армии обороны
17:06, 6 Май, 2020
Президент Республики Арцах Бако Саакян 6 мая посетил город Мехакаван, где вручил государственные награды группе военнослужащих Армии обороны за личную отвагу, проявленную при защите границ Республики Арцах.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян также ознакомился с бытовыми условиями военнослужащих, дал соответствующие поручения по решению ряда задач.
Главу государства сопровождали секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, министр обороны Джалал Арутюнян, другие должностные лица.
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