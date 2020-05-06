COVID-19. В Китае 2 новых случая заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 753 тыс 047 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 259 тыс. Излечились 1 млн 256 тыс 580 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 238 тыс 459 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 72 тыс 285 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 253 тыс 682. Число смертности в Испании составило 25 тыс 857 человек. За день здесь зафиксировано более 3 тыс новых случаев.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 213 тыс 013 человек, число летальных исходов - 29 тыс 315. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 194 тыс 990, число летальных исходов – 29 тыс 427. По показателю смертности Великобритания обошла Италию, став первой в Европе, второй в мире после США. Во Франции – 170 тыс 551 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 тыс 531.

В Германии – 167 тыс 007 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 993. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 165 тыс 929, число летальных исходов - 1 537. За день здесь зафиксировано более 10 тыс новых случаев.

Число подтвержденных случаев в Турции – 129 тыс 491, скончались 3 520 человек.

Число инфицированных в Бразилия – 116 тыс 299. Число смертей составляет 7 тыс 966. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 101 тыс 650 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 418.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 883 инфицированных, всего 2 новых случая, скончались 4 тыс 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 610, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 17 тыс 972 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 15 тыс 192 человек, здесь зарегистрировано 146 случаев смерти.

В Египте – 7 тыс 201 случаев, здесь скончались 452 человека. В Кувейте 6 тыс 289 случаев заражения, зарегистрировано 42 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 тыс 431, смертность - 102. Число заразившихся в Сирии достигло 45 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.

Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом

У главы Министерства культуры РФ Ольги Любимовой диагностировали COVID-19, сообщил ее пресс-секретарь.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у председателя правительства Михаила Мишустина и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева.

В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей

Уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс не исключил, что граждане смогут провести летний отпуск в других европейских странах, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, если развитие ситуации с коронавирусом не изменится, то отпуск будет возможно провести в Германии или в соседних странах, соответствующие переговоры с правительствами уже ведутся.

"Это касается прежде всего наших соседей, например, Австрии, Франции, Бельгии, Польши или Нидерландов, до которых можно доехать на машине. Но я бы не стал списывать со счетов и другие регионы в Европе, например, Балеарские или греческие острова, — сказал Барайс изданию Tagesspiegel. — Если там почти не будет новых случаев инфекции и будет работать медицинское обеспечение".

На прошлой неделе, говоря с журналистами о возможности поездок, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что этот вопрос "пока не стоит на повестке".

Евросоюз ожидает рецессия "исторического масштаба" – Еврокомиссия

Еврокомиссия, что ЕС ожидает беспрецедентная экономическая рецессия, предполагается, что совокупный ВВП стран-членов сообщества уменьшится на более, чем 7%.

По первым оценкам, когда карантинные меры были объявлены в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, Еврокомиссия предполагала, что производство товаров и услуг упадет в худшем случае на 2,5%, но эти данные были неофициальными. Позднее эти цифры многократно пересматривалась, но также неофициально, в сторону увеличения.

В среду, 6-го мая, Еврокомиссия обнародовала первый официальный прогноз того, что ожидает экономику объединенной Европы в ближайшие месяцы.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, но, как было подчеркнуто, "оно не позволит компенсировать спад".

Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции

Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, посиделки по Skype с выпивкой - все это привело со середины марта, когда в этой стране объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом "потяжелело".

Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса. Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.

По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.

Трамп заявил, что пришло время перезапустить экономику страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перезапустить экономику страны, даже если это означает, что число жертв коронавируса увеличится. «Народ нашей страны – это воины, – сказал президент в беседе с журналистами в штате Аризона. – Пострадает ли кто-то от этого? Да. Но нам нужно открыть нашу страну». Передает русская служба «Голоса Америки».

Посещая завод компании Honeywell в Финиксе, чтобы показать массовое производство материалов для борьбы с пандемией COVID-19, Трамп заявил в интервью ABC News, что «будет больше смертей», и предсказал, что коронавирус «пройдет, с вакциной или без нее».

На заводе, где производятся респираторы N95, президент заявил рабочим, что они являются частью самой большой промышленной мобилизации со времен Второй мировой войны.

Компания Honeywell получила контракт на 27,4 миллиона долларов на поставку 38 миллионов масок N95 в течение 6 месяцев.

Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля

Сенат Франции в ночь на среду в первом чтении одобрил измененный законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до "10 июля включительно", хотя изначальный проект властей предусматривал продление положения до 24 июля. Проект предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, но, как отметил в Twitter сенатор Филипп Ба, с шестью гарантиями "для соблюдения частных прав". Наряду с этим сенаторы одобрили поправку, согласно которой, женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, должны находиться в самоизоляции или карантине отдельно от совершивших насилие супругов.

Текст законопроекта в среду и четверг рассмотрит нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание).

Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. В прошлый вторник премьер Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе будут закрыты. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая.

Религиозные объекты вновь открылись в 132 иранских городах

5 мая чиновник Организации по пожертвованиям и благотворительности Ирана заявил, что религиозные объекты вновь открылись в 132 иранских городах, поскольку официальные лица ослабляют ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Ходжатольэслам Мохаммад Норузпур сказал, что ослабление ограничений следует за улучшением ситуации в этих городах. По его словам, религиозные объекты были закрыты на протяжении двух месяцев назад с момента начала распространения пандемии в Иране.

Норузпур отметил, что, хотя религиозные объекты открыты, посетители должны соблюдать определенные правила гигиены. Он сообщил, что люди могут посещать религиозные объекты при соблюдении протоколов социального дистанцирования.

«Люди, посещающие религиозные места, должны брать с собой все, что им может понадобиться, например, свои собственные молитвенники и Кораны для чтения», — заявил чиновник.