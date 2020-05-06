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Армен Саркисян встретился с омбудсменом Армении Арманом Татояном

Армен Саркисян встретился с омбудсменом Армении Арманом Татояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял Защитника прав человека Армении Армана Татояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Омбудсмен Армении представил текущую деятельность своего офиса. В этом контексте Арман Татоян сообщил, что в Национальное собрание уже представлено годовое сообщение “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2019 году” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения в 2019 году”, которые будут обсуждены в ближайшее время.

В ходе встречи собеседники коснулись также и сотрудничества офиса омбудсмена Армении с международными структурами.


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БелТА


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