Армен Саркисян встретился с омбудсменом Армении Арманом Татояном

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял Защитника прав человека Армении Армана Татояна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Омбудсмен Армении представил текущую деятельность своего офиса. В этом контексте Арман Татоян сообщил, что в Национальное собрание уже представлено годовое сообщение “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2019 году” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения в 2019 году”, которые будут обсуждены в ближайшее время.

В ходе встречи собеседники коснулись также и сотрудничества офиса омбудсмена Армении с международными структурами.