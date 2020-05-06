Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян в прямом эфире пообщается с армянскими болельщиками.

Как передает «Арменпресс», 8 мая в 21:00 по ереванскому времени гостем страницы в Инстаграме фонда “Дети Армении” (COAF) будет Генрих Мхитарян, который в настоящее время играет в составе итальянского клуба “Рома”. Беседа будет на армянском языке.

Мхитарян - лучший бомбардир сборной Армении, а с 2015 года - ее капитан. В настоящее время он в составе итальянского клуба “Рома”. Имеет звание Почетного гражданина Еревана (2012). Восемь раз (семь раз подряд) он становился лучшим футболистом Армении(2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 в 2009-ом году). Считается лучшим бомбардиром в истории Национальной сборной Армении с 29-ю голами в 86-и матчах. Является единственным армянским футболистом, игравшим в английской Премьер-лиге.

Подготовила Варвара Айрапетян