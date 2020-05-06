Артур Мкртчян назначен начальником областного управления Полиции Гегаркуника

По приказу начальника Полиции Армении Армана Саркисяна, начальник Аштаракского отдела полиции полковник Артур Мкртчян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Гегаркуникского областного управления полиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Ранее приказом начальника Полиции Армении Армана Саркисяна был освобожден от должности и отправлен в кадровый резерв начальник Гегаркуникского областного управления полиции полковник Геворг Акопян.

28 апреля около 17:40 в городе Гавар Гегаркуникской области произошла перестрелка, в результате которой погибли 2 человека, 4 человека с телесными повреждениями были доставлены в больницу. После перестрелки группа граждан попыталась расправиться с одним из участников перестрелки и напала на медицинский центр Гавара. Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по факту убийства двух человек в городе Гавар и причинения огнестрельных ранений 4 лицам, а также по факту массовых беспорядков, совершенных группой лиц, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

По положению на 2 мая в рамках расследуемого уголовного дела были арестованы 13 человек, приняты решения об аресте еще двоих.

Карен Хачатрян