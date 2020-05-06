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Артур Мкртчян назначен начальником областного управления Полиции Гегаркуника

Артур Мкртчян назначен начальником областного управления Полиции Гегаркуника

По приказу начальника Полиции Армении Армана Саркисяна, начальник Аштаракского отдела полиции полковник Артур Мкртчян освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Гегаркуникского областного управления полиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

Ранее приказом начальника Полиции Армении Армана Саркисяна был освобожден от должности и отправлен в кадровый резерв начальник Гегаркуникского областного управления полиции полковник Геворг Акопян.

28 апреля около 17:40 в городе Гавар Гегаркуникской области произошла перестрелка, в результате которой погибли 2 человека, 4 человека с телесными повреждениями были доставлены в больницу. После перестрелки группа граждан попыталась расправиться с одним из участников перестрелки и напала на медицинский центр Гавара. Следственный комитет Армении возбудил уголовные дела по факту убийства двух человек в городе Гавар и причинения огнестрельных ранений 4 лицам, а также по факту массовых беспорядков, совершенных группой лиц, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

По положению на 2 мая в рамках расследуемого уголовного дела были арестованы 13 человек, приняты решения об аресте еще двоих.

Карен Хачатрян
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