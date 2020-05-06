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В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей. РИА Новости

В Германии не исключили, что граждане смогут отдохнуть летом за границей. РИА Новости

Уполномоченный правительства ФРГ по туризму Томас Барайс не исключил, что граждане смогут провести летний отпуск в других европейских странах, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, если развитие ситуации с коронавирусом не изменится, то отпуск будет возможно провести в Германии или в соседних странах, соответствующие переговоры с правительствами уже ведутся.

"Это касается прежде всего наших соседей, например, Австрии, Франции, Бельгии, Польши или Нидерландов, до которых можно доехать на машине. Но я бы не стал списывать со счетов и другие регионы в Европе, например, Балеарские или греческие острова, — сказал Барайс изданию Tagesspiegel. — Если там почти не будет новых случаев инфекции и будет работать медицинское обеспечение".

На прошлой неделе, говоря с журналистами о возможности поездок, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что этот вопрос "пока не стоит на повестке".


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