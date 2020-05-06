По предложению главного принудительного исполнителя Сергея Мегряна, приказом Министра юстиции Рустама Бадасяна N158-а от 5 мая 2020 года Арам Караханян назначен заместителем главного принудительного исполнителя.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Службе принудительного исполнения.