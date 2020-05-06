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Арам Караханян назначен заместителем главного принудительного исполнителя

Арам Караханян назначен заместителем главного принудительного исполнителя

По предложению главного принудительного исполнителя Сергея Мегряна, приказом Министра юстиции Рустама Бадасяна N158-а от 5 мая 2020 года Арам Караханян назначен заместителем главного принудительного исполнителя.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Службе принудительного исполнения.


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