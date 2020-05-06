Прием первоклассников во всех общеобразовательных школах в этом году будет проведен в онлайн режиме. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

С целью обеспечения равных стартовых условий для всех, каждый родитель, в любом уголке мира, может посредством онлайн-системы зарегистрировать своего ребенка для приема в первый класс государственных общеобразовательных школ.

1-й этап:

8 мая, начиная с 9:00 утра, родители должны проверить наличие и точность своих личных данных по соответствующей системе на веб-сайте stugum.emis.am. Здесь открывается два поля, куда должен быть введен номерной знак общественных услуг родителя и ребенка. Если родитель ввел номерной знак общественных услуг, но получил ответ: система не обнаружила связь родитель-ребенок (которая автоматически должна была быть доставлена из базы данных агентства ЗАГСа), то родителю будет предложено посредством нажатия на соответствующую кнопку передать данные в ЗАГС, чтобы они были оцифрованы.

2-й этап:

Начиная с 9:00 1 июня на сайте hayt.emis.am начнется сам процесс регистрации. В этом году установлены приоритеты. В период с 1 по 10 июня будут зарегистрированы следующие заявители:

Один из родителей ребенка, поступающего в 1-ый класс, является сотрудником данной школы У ребенка, поступающего в 1 класс, есть родная сестра или брат, уже обучающийся в данной школе.

3-й тур:

С 9: 00 11 июня смогут зарегистрироваться те, кто не соответствует вышеуказанным двум пунктам.

Что делать, если вы находитесь за границей?

Если у вас есть необходимые документы, то вы можете зарегистрироваться и из-за рубежа, а если у вас есть проблема с получением документов, в частности, номерного знака общественной службы, то процесс можно организовать по доверенности при наличии нотариально заверенных копий паспорта и свидетельства о рождении. В случае с иностранными гражданами и их детьми, находящимися в Армении, номерной знак общественных услуг также обязателен, его выдают в паспортных отделах при регистрации.