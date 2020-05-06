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Евросоюз ожидает рецессия "исторического масштаба" – Еврокомиссия. Euronews

Евросоюз ожидает рецессия "исторического масштаба" – Еврокомиссия. Euronews

Еврокомиссия, что ЕС ожидает беспрецедентная экономическая рецессия, предполагается, что совокупный ВВП стран-членов сообщества уменьшится на более, чем 7%.

По первым оценкам, когда карантинные меры были объявлены в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах, Еврокомиссия предполагала, что производство товаров и услуг упадет в худшем случае на 2,5%, но эти данные были неофициальными. Позднее эти цифры многократно пересматривалась, но также неофициально, в сторону увеличения.

В среду, 6-го мая, Еврокомиссия обнародовала первый официальный прогноз того, что ожидает экономику объединенной Европы в ближайшие месяцы.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне отметил, что восстановление начнется только в следующем году, но, как было подчеркнуто, "оно не позволит компенсировать спад".


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