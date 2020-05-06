Пашинян считает, что важно побороть уголовную субкультуру

Премьер-министр Армении Никол Пашинян преодоление уголовной субкультуры в стране считает важным шагом по предотвращению преступлений.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр сказал в Национальном собрании Армении, отвечая на вопрос депутата от фракции “Просвещенная Армения” Карена Симоняна.

Депутат отметил, что число преступлений выросло на 21% или на 42 000 случаев, и поинтересовался причиной этого. “Хочу понять, чем обусловлен этот рост, возможно, граждане неправильно поняли восприятие демократии, проявляют иной подход”, - спросил Карен Симонян.

Премьер-министр ответил, что некоторые люди злоупотребляют возможностями, созданными правительством. Он напомнил, что в 2019 году для эффективного раскрытия преступлений в полиции была внедрена система поощрений. Недавно выяснилось, что некий начальник отдела полиции и некоторые сотрудники договаривались с преступниками района, чтобы они совершали кражи, а они раскрывали их и получали вознаграждение. Армения по числу арестованных в течение многих лет была на очень тревожных позициях, а сегодня Армения по показателям арестованных лиц уже соответствует, если не лучшей европейской, то самой низкой планке”, -сказал Пашинян и отметил, что это в какой-то мере успех, однако приводит также и к рискам.

Премьер-министр отметил, что есть и другая проблема: есть лица, вовлеченные в кражи, мерой пресечения которым избирается подписка о невыезде, и они в ходе предварительного следствия совершают новую кражу. Пашинян отметил, что хотя и он сам вышел из тюрьмы по амнистии, но в целом амнистию считает очень плохим инструментом, поскольку на практике 60 - 70% освобожденных по амнистии совершают новое преступление в ближайшие 1 - 2 года. Пашинян отметил, что есть также и проблема эффективности работы полиции и правоохранительной системы.

Депутат поинтересовался, какую работу нужно проделать, чтобы человек отступил от неправильного пути - от совершения преступления. Пашинян отметил, что они сделали одно важное дело. Это закон о борьбе с преступной субкультурой. Когда говорится о так называемых ворах в законе, я не знаю, какие представления о них есть в обществе, но их работа - это организация профессиональных преступлений. Например, получить информацию, что в таком-то доме есть что-то ценное, что можно украсть и предоставить эту информацию потенциальному вору, отправить его на кражу, дать ему его долю, взять свою долю. Новый Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что мы вместо ареста будем внедрять систему электронного браслета, которая позволит следить за передвижением человека. Преодоление уголовной субкультуры очень важно”, - заключил Пашинян.

Анна Григорян