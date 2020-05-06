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Число людей, заразившихся коронавирусом, в Иране уже превысило 100 000

Число людей, заразившихся коронавирусом, в Иране уже превысило 100 000

Согласно статистическим данным, опубликованным 6 мая в Иране, по сравнению с предыдущим днем количество зараженных коронавирусом увеличилось на 1 680 человек, достигнув в общей сложности 101 650. Число умерших в результате заражения увеличилось на 78, составив 6 418 человек. Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 735 человек.

По последним данным, число выздоровевших увеличилось на 1 112 человек. Всего в стране вылечились 81 587 человек.

Протестировано 531 275 человек.


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