Социологи выяснили, что более половины французов потолстели из-за режима изоляции. INTERFAX

Режим изоляции во Франции привел к тому, что 57% французов набрали дополнительный вес, 29% изолированных лиц наоборот, вес потеряли, свидетельствует исследование института изучения общественного мнения Ifop.

Снижение физической активности при изоляции, стрессы, перекусы между едой, посиделки по Skype с выпивкой - все это привело со середины марта, когда в этой стране объявили изоляцию из-за COVID-19, к тому, что французское население в целом "потяжелело".

Как пишет Le Parisien со ссылкой на Ifop, в среднем каждый француз набрал 2,5 кг дополнительного веса. Исследование указывает на то, что в условиях изоляции возникли новые привычки. Из числа опрошенных 42% стали "чаще, чем обычно" принимать аперитив, а 20% пристрастились к повышенному потреблению шоколада.

Среди набравших дополнительный вес преобладают люди, живущие большими семьями. Это явление меньше затронуло тех, кто переносит изоляцию в одиночестве.

По данным исследования, при том, что изоляция таким образом повлияла на вес французов, она побудила многих поменять свои продовольственные привычки. Из числа опрошенных 56% заявили о желании после отмены ограничений потреблять более здоровую пищу.