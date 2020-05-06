Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время перезапустить экономику страны, даже если это означает, что число жертв коронавируса увеличится. «Народ нашей страны – это воины, – сказал президент в беседе с журналистами в штате Аризона. – Пострадает ли кто-то от этого? Да. Но нам нужно открыть нашу страну». Передает русская служба «Голоса Америки».

Посещая завод компании Honeywell в Финиксе, чтобы показать массовое производство материалов для борьбы с пандемией COVID-19, Трамп заявил в интервью ABC News, что «будет больше смертей», и предсказал, что коронавирус «пройдет, с вакциной или без нее».

На заводе, где производятся респираторы N95, президент заявил рабочим, что они являются частью самой большой промышленной мобилизации со времен Второй мировой войны.

Компания Honeywell получила контракт на 27,4 миллиона долларов на поставку 38 миллионов масок N95 в течение 6 месяцев.