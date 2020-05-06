Возобновление матчей Бундеслиги вновь отложено

Возобновление чемпионата Германии по футболу вновь отложено.

Немецкие власти футбольным клубам предъявили требования, согласно которым, до возобновления чемпионата все команды в полном составе должны на две недели самоизолироваться. Только в этом случае Бундеслига сможет возобновиться.

Накануне стало известно, что Бундеслига возобновится 15 мая. Однако, если клубы перейдут на двухнедельный карантин, то чемпионат может возобновиться только в конце мая.

Ряд клубов Бундеслиги начали тренировки на своих базах. Матчи будут проходить без зрителей, от каждого из клубов на стадионе может присутствовать по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах будет только 30 представителей СМИ.

Немецкая Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян