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Возобновление матчей Бундеслиги вновь отложено

Возобновление матчей Бундеслиги вновь отложено

Возобновление чемпионата Германии по футболу вновь отложено.

Немецкие власти футбольным клубам предъявили требования, согласно которым, до возобновления чемпионата все команды в полном составе должны на две недели самоизолироваться. Только в этом случае Бундеслига сможет возобновиться.

Накануне стало известно, что Бундеслига возобновится 15 мая. Однако, если клубы перейдут на двухнедельный карантин, то чемпионат может возобновиться только в конце мая.

Ряд клубов Бундеслиги начали тренировки на своих базах. Матчи будут проходить без зрителей, от каждого из клубов на стадионе может присутствовать по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах будет только 30 представителей СМИ.

Немецкая Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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