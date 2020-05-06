Возобновление матчей Бундеслиги вновь отложено
Возобновление чемпионата Германии по футболу вновь отложено.
Немецкие власти футбольным клубам предъявили требования, согласно которым, до возобновления чемпионата все команды в полном составе должны на две недели самоизолироваться. Только в этом случае Бундеслига сможет возобновиться.
Накануне стало известно, что Бундеслига возобновится 15 мая. Однако, если клубы перейдут на двухнедельный карантин, то чемпионат может возобновиться только в конце мая.
Ряд клубов Бундеслиги начали тренировки на своих базах. Матчи будут проходить без зрителей, от каждого из клубов на стадионе может присутствовать по 126 человек, в том числе и футболисты. На трибунах будет только 30 представителей СМИ.
Немецкая Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен