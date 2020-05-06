Всемирный банк поддерживает инновационную программу социального содействия Армении

Директор офиса Всемирного банка в Армении Сильви Босутхо и председатель Ассоциации социальных работников Армении Мира Антонян подписали грантовое соглашение программы “Стимулирование мероприятий социальной интеграции и самодостаточного жизнеобеспечения в Армении”. Об этом «Арменпресс» сообщили в армянском офисе Всемирного банка.

Финансирование программы предоставил Фонд социального развития Японии (JSDF) в формате трехлетнего гранта на сумму 2,7 млн долларов США.

Программа составлена Всемирным банком совместно с Министерством труда и социальных вопросов Армении. Она будет осуществляться общественным, некоммерческим национальным профессиональным органом, представляющим социальных работников Армении.

“Мы рады подписать это соглашение с организацией гражданского общества, которая является бенефициаром японского гранта и со структурой, осуществляющей эту программу”, - отметила директор офиса Всемирного банка в Армении Сильви Босутхо. Цель этой программы - лучшая интеграция уязвимых лиц и оказание им помощи в деле становления активными членами общества посредством улучшения возможностей трудоустройства”.

“От имени правительства Японии хочу подчеркнуть особую важность этой программы”, - отметил посол Японии в Армении Джун Ямада. Я глубоко убежден, что программа будет способствовать улучшению жизни уязвимого населения, особенно в областях Армении, и это будет осуществляться посредством развития возможностей социальных работников и профессиональной переподготовки намеченных бенефициаров”.

Ожидается, что программа поможет увеличить возможность пользования социальными пособиями и услугами и оказать содействие более 11 000 уязвимым членам общества в городских и сельских общинах Араратской, Армавирской, Котайкской, Лорийской и Ширакской областей. Преимущество будет предоставляться следующим бенефиарам - инвалидам, детям до 5 лет.

“Цели программы созвучны повестке нынешних реформ правительства, особенно в плане занятости уязвимых групп и стимулирования предпринимательских инициатив, что является самым надежным способом преодоления бедности”, - отметила министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян, - “Министерство продолжит содействовать реализации программы, поощряя механизмы самодостаточного жизнеобеспечения бенефициаров”.

Программа, в частности, будет оказывать содействие:

развитию системы ведения социального случая, по которой осуществляется оценка потребностей бенефициаров и руководство различными услугами, в том числе: предоставление медицинской помощи, поддержка в чрезвычайных ситуациях, доступ к образовательным учреждениям для детей, обучение профессиональным и социальным навыкам, услуги психотерапии и социальной реабилитации, а также юридическая консультация. Это нововведение позволит работать с самым уязвимым и маргинализированным населением – это около 6 000 семей получателей пособий,

расширить возможности самозанятости около 300 бенефициаров посредством обучения на тему “бизнес” и предоставления грантов, которые помогут им выйти из системы оценки стабильности семей. В основном будут поддержаны виды экономической деятельности в сфере сельского хозяйства, производства / переработки продовольственных / непродовольственных товаров, гостиничного и общественного питания, искусства и культуры, развлечений и торговли. Кроме того, этим компонентом будет оказана поддержка бенефициарам программы семейного пособия по размещению в действующих программах самозанятости, а также будут предоставлены переподготовка, знания и информация и консультации о возможностях самозанятости. В целом, этот компонент поможет около 5 000 уязвимых членов общества.

Предлагаемые действия укрепят роль общинных и территориальных социальных работников в улучшении доступности пособий и услуг социальной поддержки семьям. По этой программе будет оказано методическое содействие и 200 социальным работникам и будут развиты их возможности для эффективного ведения случаев в целевых районах.

Фонд JSDF был основан японским правительством и Всемирным банком как механизм оказания прямой помощи наиболее уязвимым группам, он действует в странах, установленных Всемирным банком. Цель - развивать возможности уязвимых групп, обеспечивать их участие в социальной и экономической жизни. Фонд управляется Всемирным банком.