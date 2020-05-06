В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек. РИА Новости

За сутки в 82 российских регионах выявили 10 559 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксировано 5858 новых случаев, в Подмосковье — 829, в Санкт-Петербурге — 312. При этом у 4341 больного не наблюдается клинических проявлений заболевания. Умерли 86 пациентов.

Накануне сообщалось о 10 102 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.