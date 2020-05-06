Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек. РИА Новости

В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек. РИА Новости

За сутки в 82 российских регионах выявили 10 559 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Москве зафиксировано 5858 новых случаев, в Подмосковье — 829, в Санкт-Петербурге — 312. При этом у 4341 больного не наблюдается клинических проявлений заболевания. Умерли 86 пациентов.

Накануне сообщалось о 10 102 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных за весь период заболевших COVID-19 в России достигло 165 929, из них более 21 тысячи человек вылечились, 1537 скончались.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации