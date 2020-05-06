Президент Республики Армения Армен Саркисян принял участие в вебинаре “Мир после пандемии: сценарии трансформации”, инициированном Фондом науки и технологий Армении (FAST) в сотрудничестве с дискуссионной площадкой Futures Studio. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Вебинары, в которых участвуют государственные деятели, ведущие специалисты и эксперты различных сфер, дают возможность развернуть открытое обсуждение для поиска эффективных решений в различных ситуациях, в данном случае - для преодоления ситуации, обусловленной пандемией COVID-19.

Директор-основатель фонда FAST Армен Оруджян отметил, что полезно выслушать мнение президента Армена Саркисяна, имеющего большой опыт как в научной сфере, так и в сфере дипломатического и международного сотрудничества, относительно ситуации, сложившейся вследствие кризиса и решений по его преодолению.

В своей речи президент Саркисян еще раз призвал всех со всей серьезностью подходить к этой ситуации. “Помните, что коронавирус еще не исчез, он все еще существует и очень опасен, крайне опасен для уязвимых людей. Эта серьезность будет необходима еще не одну или две недели, а в гораздо более длительный период времени. Поэтому дисциплина очень важна”.

Президент отметил, что эпидемия не только медицинская, она гораздо более сложная задача. Он упомянул исторический эпизод завоевания Иерусалима в XII веке первым султаном Египта и Сирии Салахом ад-Дином и его слова, что Иерусалим для него ничто, но в то же время все. Что такое этот коронавирус - еще одна инфекция, принципиально ничего, но он приобрела мировое значение. Почему? Это особая инфекция, но всего лишь инфекция, то есть – это ничто, но, в то же время она изменила весь мир. Из ничего она стала всем. За очень короткое время все изменилось. Она оказывает огромное влияние на экономику, культуру всего мира, оказывает большое влияние на наши дальнейшие планы”.

Президент отметил, что так или иначе мир изменился бы, независимо от того, был бы коронавирус или нет.

Полный текст речи президента на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1014426.html