Религиозные объекты вновь открылись в 132 иранских городах. Regnum

5 мая чиновник Организации по пожертвованиям и благотворительности Ирана заявил, что религиозные объекты вновь открылись в 132 иранских городах, поскольку официальные лица ослабляют ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Ходжатольэслам Мохаммад Норузпур сказал, что ослабление ограничений следует за улучшением ситуации в этих городах. По его словам, религиозные объекты были закрыты на протяжении двух месяцев назад с момента начала распространения пандемии в Иране.

Норузпур отметил, что, хотя религиозные объекты открыты, посетители должны соблюдать определенные правила гигиены. Он сообщил, что люди могут посещать религиозные объекты при соблюдении протоколов социального дистанцирования.

«Люди, посещающие религиозные места, должны брать с собой все, что им может понадобиться, например, свои собственные молитвенники и Кораны для чтения», — заявил чиновник.