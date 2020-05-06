В рамках мероприятий по нейтрализации последствий коронавируса в Армении более 1 млн человек получили от правительства непосредственное содействие. Как передает «Арменпресс», об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Премьер напомнил, что правительство осуществило 16 антикризисных программ. В результате этого мы уже успели оказать конкретное содействие около 21 000 хозяйствующих субъектов, предоставив им льготные кредиты. И более миллиона человек получили от правительства непосредственное содействие”, - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что первой целью антикризисной операции было недопущение в Армении паники, второй важнейшей - задача обеспечения системы здравоохранения, чтобы она могла обслуживать больных коронавирусом, то есть, все те люди, которые нуждаются в медицинской помощи, получали бы эту медицинскую помощь. С этой целью 300 эпидемиологических больничных коек, как минимум, были утроены, став 1 500 койками, в ближайшие дни будут сданы в эксплуатацию еще 150 коек. 600 гостинично-больничных мест подготовлено для случаев без симптомов. “Более половины случаев заражения - носители, без симптомов. И наша политика в отношении них заключается в том, чтобы не лечить, а обеспечивать их изоляцию, чтобы не заражать других. За это время 6 000 человек уже были изолированы”, - сказал Пашинян и подчеркнул, что с первого же дня было очень важно, чтобы в ходе изоляции и антикризисных мероприятий не было бы действий, унижающих достоинство граждан.

Он отметил, что условия карантина в Армении оказались в центре внимания международной и региональной прессы как примерный показатель.

Пашинян отметил важность того, что финансовый рынок стабилизировался очень быстро. Во второй половине марта были тенденции нестабильности, однако очень быстро стабильность вернулась, и ЦБ в этот кризисный период осуществил на рынке покупку около 90 млн долларов. Он подчеркнул, что в отличие от многих стран, в Армении не было рыночного коллапса, удалось очень эффективно управлять инфляцией. “Сегодня у нас есть товары, которые подешевели, есть товары, которые подорожали, и есть товары, цена которых не изменилась. В плане инфляции - на рынке сбалансированная ситуация”, - сказал Пашинян.

По состоянию на 11:00 6 мая в Армении подтверждено 2 782 случая коронавирусной болезни, 1 135 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 600 пациентов. Всего было проведено 26 929 тестов. В общей сложности из-за коронавирусной болезни было зафиксировано 40 случаев смерти. С целью нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса в Армении правительство разработало и утвердило 16 программ. Они предусматривают содействие как бизнесу, так и частным лицам, которые могут столкнуться с социальными проблемами.

Анна Григорян