Ара Хзмалян с представителями сферы культуры обсудил дальнейшие действия

Заместитель министра НОКС Армении Ара Хзмалян с руководителями театрально-концертных организаций, действующих в подчинении Министерства, обсудил возможные варианты восстановления деятельности этих организаций в условиях ограничений и предотвращения распространения нового коронавируса.

Как передает «Арменпресс», встреча состоялась 5 мая в Доме камерной музыки им. Комитаса.

“В сложившейся ситуации мы пытаемся найти решения и организовать возможную деятельность групповых, коллективных видов искусства - хоров, оркестров, театральных трупп, танцевальных групп, поскольку неопределенность с возвращением в нормальное русло представляет опасность и в профессиональном плане. Обычно мы говорим о физических опасностях, однако есть и профессиональные риски, и если ситуация останется прежней и в ближайшие два месяца, то в дальнейшем у нас будут серьезные проблемы с точки зрения приведения этих групп к нормальному качеству и уровню. Для этого мы и обсуждаем лучшие варианты деятельности в сфере культуры с точки зрения безопасности”, - сообщил замминистра.

В ходе обсуждения прозвучали предложения для предотвращения распространения инфекции репетиции проводить под открытым небом, на территориях, принадлежащих данным структурам, соблюдать все нормы безопасности, обеспечивать сотрудников транспортными средствами посредством внесения соответствующих финансовых изменений (поскольку транспорт пока не работает).

По словам заместителя министра Ара Хзмаляна, все эти предложения будут представлены и обсуждены также и с комендатурой.