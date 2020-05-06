Демократической стабильности, установившейся в Армении, ничего не угрожает: Никол Пашинян

С мая 2018 года в Республике Армения установилась демократическая стабильность. Как передает «Арменпресс», об этом при обсуждении годового доклада о ходе выполнения программы правительства Армении заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Республика Армения - стабильное демократическое государство. Вы знаете, что в Республике Армения на протяжении многих лет была авторитарная стабильность. И на фоне авторитарной стабильности демократическая стабильность иногда может оставлять впечатление нестабильности. Но я хочу констатировать, что в Республике Армения установлена демократическая стабильность, установлена народная и демократическая власть, и демократической стабильности Республики Армения ничего не угрожает. Имею честь констатировать, что в Республике Армения нет какой-либо политической, криминальной, мафиозной силы, которая была бы в состоянии подорвать демократическую стабильность Республики Армения, которая была бы в состоянии поставить под сомнение ненасильственную, народную, бархатную революцию 2018 года”, - сказал он.

Премьер-министр Армении добавил: “В 2019 году во всех международных демократических индексах Армения зафиксировала впечатляющий рост в разы, из задворок международного демократического сообщества перейдя на первую линию мировой демократии”.