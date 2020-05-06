Налоговые доходы госбюджета Армении в первом квартале перевыполнены на 8,9 млрд драмов

Налоговые доходы госбюджета Армении в первом квартале 2020 года перевыполнены на 8,9 млрд драмов, эпидемия коронавируса помешала ожидаемому перевыполнение на 20 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом при представлении отчета о ходе выполнения и результатах программы в парламенте сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“И, несмотря на это, налоговые доходы бюджета за первый квартал 2020 года перевыполнены на 8,9 млрд драмов”, - сказал Пашинян.

В конце января председатель Комитета по государственным доходам доложил премьер-министру, что по итогам квартала ожидается перевыполнение примерно на 20 млрд драмов. “После первого удара кризиса мы смогли осуществить лишь менее половины этого перевыполнения. Но, тем не менее, план перевыполнен на 8,9 млрд драмов”, - отметил он.

В Армении 16 марта в связи со сложившейся ситуацией с эпидемией коронавируса было объявлено чрезвычайное положение. Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.