На передовой установлены 225 сверхсовременных камер видеонаблюдения: пресс- секретарь МО Армении

74% военнослужащих срочного состава ВС Армении уже перешли на новую форму питания, а с 8 мая это число достигнет 90%.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“На передовой установлено 225 сверхсовременных устройств видеонаблюдения. Электричеством снабжены 64 боевые позиции, постоянной водой - 134. Модульные бани оборудованы на 35 боевых позициях. 54% личного состава на боевых позициях питаются по новой форме питания”, - написала Степанян, который привел данные из годового доклада премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ходе выполнения программы правительства.

Лилит Демурян