Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына. INTERFAX

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.

Как рассказал агентству Yonhap представитель правящей Демократической партии Ким Бен Ки, согласно данным Национального агентства разведки, в этом году Ким Чен Ын появлялся на публике 17 раз. Это на 66% меньше, чем обычно.

Между тем, разведка Южной Кореи не связывает данную ситуацию с заболеванием северокорейского лидера.

По мнению представителей разведывательного управления, Ким Чен Ын сосредоточился на внутренних делах и борьбе с COVID-19.

Накануне впервые за 20 дней северокорейская пресса опубликовала кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына.

Руководитель КНДР был запечатлен на открытии завода по производству минеральных удобрений в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо).

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже скончался.