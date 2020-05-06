С целью предотвращения распространения эпидемии нового коронавируса 9 мая будут закрыты все дороги, ведущие к парку Победы и к воинскому пантеону “Ераблур”, как пешеходные, так и транспортные.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“В рамках тройного праздника состоятся лишь официальные протокольные мероприятия, а массовые мероприятия откладываются. Отметим, что нарушение установленного порядка приведет к правовым последствиям.

Уважаемые граждане, во избежание необратимых последствий распространения вируса призываем всех с пониманием отнестись к этому решению”, - говорится в сообщении полиции.