Доходы бюджета увеличились на 43,6%: Пашинян представил выполнение программы правительства

После революции правительству Армении удалось за год и 8 месяцев увеличить доходы госбюджета на 43,6%, из этих средств бизнесу были возвращены долги в размере 199 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в НС, представляя доклад о ходе выполнения программы правительства Армении и о результатах программы.

“В соответствии с этим я считаю очень важным констатировать, что в 2019 году удалось зафиксировать самый высокий с 2008 года уровень экономического роста - 7,6%, что является самым высоким для стран ЕАЭС, всех соседних стран и стран Европейского региона”, - сказал Пашинян.

В 2018 - 2019 гг. правительству удалось увеличить показатель налоговых доходов государственного бюджета на 505 млрд драмов. Это более $ 1 млрд. И в этом плане показатели бюджета выросли на 43,6%. “Хочу подчеркнуть заявление, сделанное мною в революционный период, что доходы госбюджета в течение 1 - 2 лет должны расти на 30 – 35%. По сути, за год и 8 месяцев нам удалось увеличить доходы госбюджета на 43,6%”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр также представил, как были использованы эти средства. Он отметил, что де-факто решен вопрос сверхвыплат, десятилетиями бывших предметом обсуждений в Армении, то есть, бизнесу было возвращено около 199 млрд драмов долга. “При этом 40 млрд из них - долги, которые в соответствии с принятыми в 2017 году изменениями в Налоговом кодексе были классифицированы как долг 3-го сорта, то есть там был намек на то, что государство, по сути, отказывается от этого долга. Но мы, учитывая также и перевыполнение доходов бюджета, посчитали, что это будет хорошим стимулом для экономической активизации и решили вернуть этот долг. А остальные 306 млрд драмов увеличились в налоговых доходах госбюджета, что использовалось для конкретных целей: и капитальные инвестиции, и повышение зарплат, пенсий, пособий”, - сказал он.

Премьер-министр также отметил, что в 2019 году экономический рост сопровождался улучшением отраслевой структуры экономики, низкой инфляцией, стабильными финансовыми показателями. Одним из самых важных результатов Пашинян назвал то, что рост в обрабатывающей промышленности в 2019 году составил 12%, впервые с 2008 года обрабатывающая промышленность (без горнорудной промышленности) в структуре ВВП стала ведущей отраслью экономики. Экспорт товаров и услуг из Армении в 2019 году вырос на 10,3%, существенный рост экспорта зафиксирован в товарных группах коньяка, фруктовых вин, виноградных вин, продукции растительного происхождения. В сфере высокотехнологичной промышленности в 2019 году зафиксирован рост оборота на 30%, который включает в себя компьютерное программирование, а также электронику, микроэлектронику и другие высокотехнологичные направления. Показатель роста экспорта среднетехнологичных товаров - 26,9%, а экспорта высокотехнологичных товаров - 13,3%. В январе - сентябре 2019 года приток иностранных инвестиций составил $ 2,2 млрд, что по сравнению с тем же периодом прошлого года больше на $ 465 млн, или на 27,2%, а по сравнению с 2017 годом на $ 635 млн, или на 41,3%.

Анна Григорян