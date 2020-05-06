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Газоснабжение некоторых участков административного района Малатия-Себастия временно будет прекращено

Газоснабжение некоторых участков административного района Малатия-Себастия временно будет прекращено

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения работ по подключению газопроводов, связанных со строительными работами дороги “Север-Юг” с 09: 00 до 18: 00 7-го мая будет прекращена подача газа газопотребителям улиц Дехояна, Норика, Левы, Варданяна квартала Ахтанак, а также ЗАО “Арменикум”.


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