В Армении зарегистрировано 163 новых случая коронавируса

По состоянию на 11:00 6 мая в Армении подтверждено 2 782 случая коронавирусной болезни, 1 135 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 1 600 пациентов. Всего было проведено 26 929 тестов. Таким образом, выявлено 163 новых случая и 24 выздоровевших.

В общей сложности из-за коронавирусной болезни было зафиксировано 40 случаев смерти.

Из Министерства здравоохранения Армении сообщают, что зафиксирован еще один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни. Общее число этих случаев составляет 7.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян