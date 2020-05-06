Сенат Франции одобрил проект о продлении санитарного ЧП до 10 июля. РИА Новости

Сенат Франции в ночь на среду в первом чтении одобрил измененный законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Сенаторы проголосовали за проект продления ЧП до "10 июля включительно", хотя изначальный проект властей предусматривал продление положения до 24 июля. Проект предусматривает отслеживание зараженных коронавирусом и их контактов, но, как отметил в Twitter сенатор Филипп Ба, с шестью гарантиями "для соблюдения частных прав". Наряду с этим сенаторы одобрили поправку, согласно которой, женщины, ставшие жертвами домашнего насилия, должны находиться в самоизоляции или карантине отдельно от совершивших насилие супругов.

Текст законопроекта в среду и четверг рассмотрит нижняя палата парламента Франции (Национальное собрание).

Ожидается, что Франция начнет поэтапно выходить из карантина 11 мая. В прошлый вторник премьер Эдуар Филипп представил план по выходу из режима самоизоляции, заявив о постепенном открытии детских садов и школ, магазинов. Вместе с тем рестораны и кафе будут закрыты. Ношение масок в транспорте станет обязательным после 11 мая.