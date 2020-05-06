Парламент Армении одобрил законопроект о налогообложении горнодобывающих компаний

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении представленный правительством проект закона, которым, по сути, предлагается, чтобы из природоохранных налогов горнодобывающих компаний, занимающихся добычей металла, выделялись отчисления на реализацию целевых программ тех общин, на которые деятельность этих компаний оказывает вредное воздействие.

Как передает «Арменпресс», законопроект О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Армения “О целевом использовании природоохранного налога, уплачиваемого компаниями” получил 109 голосов “за”.

Устанавливается, что в Республике Армения отчисления из природоохранного налога, уплачиваемого компаниями, имеющими право пользования недрами в целях добычи металлических полезных ископаемых, а также иными компаниями, установленными уполномоченным органом в области окружающей среды, выделяются и отдельной строкой отражаются в бюджетах муниципалитетов, на территории которых деятельность указанных компаний оказывает вредное воздействие. Уполномоченный орган в области окружающей среды устанавливает перечень других компаний, указанных в настоящем абзаце, на основании критериев, установленных Постановлением Правительства Республики Армения.

Замминистра территориального управления и инфраструктур Лилия Шушанян отметила, что для них фиксация имен компаний, от которых должны быть сделаны отчисления, неприемлема на уровне закона.

Эти суммы будут предоставляться для субвенциальных целевых программ. Предлагается, чтобы общины заранее публиковали свои программы на сайте областной администрации. Другим изменением правомочие установления порядка по общинам или населенным пунктам предоставляется правительству. То есть, будет установлен порядок, согласно которому, при наличии нескольких общин, подвергшихся воздействия, будут действовать соответствующие правила распределения.

Анна Григорян