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Чартерным рейсом из Казахстана в Армению возвращаются 35 граждан Армении

Чартерным рейсом из Казахстана в Армению возвращаются 35 граждан Армении

6 мая из Международного аэропорта Алматы в Ереван вылетел самолет авиакомпании “SCAT”. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении посольства Республики Армения в Казахстане.

“Чартерным рейсом Алматы-Тбилиси-Ереван в Ереван возвращаются 35 граждан Армении, в том числе 4 гражданина Армении, вывезенные из столицы Киргизии Бишкека.

Напомним, что согласно решению комендатуры, возвращающиеся граждане Армении, подлежат обязательному карантинному режиму на 14 дней, а именно: из аэропорта “Звартноц” они будут перевезены в специальное место карантинного режима.

Посольство Армении в Казахстане выражает глубокую благодарность Министерствам иностранных дел Казахстана и Кыргызстана, армянским общинным структурам Казахстана и Кыргызстана, а также отдельным благотворителям, которые оказали содействие в эвакуации граждан Армении”, - говорится в сообщении посольства.


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БелТА


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