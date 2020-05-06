Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 5 мая.

Как передает «Арменпресс», на голосование будут поставлены обсужденные в предыдущий день законопроекты. В повестке заседания также и доклад о ходе и результатах реализации программы правительства Армении на 2019 год.

Депутаты обсудят также и годовое сообщение “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, о состоянии защиты прав и свобод человека в 2019 году” и годовой доклад “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения в 2019 году” и ряд других законопроектов.