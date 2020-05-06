Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания
10:02, 6 Май, 2020
Национальное собрание Армении продолжает работу четырехдневного заседания, начавшегося 5 мая.
Как передает «Арменпресс», на голосование будут поставлены обсужденные в предыдущий день законопроекты. В повестке заседания также и доклад о ходе и результатах реализации программы правительства Армении на 2019 год.
Депутаты обсудят также и годовое сообщение “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, о состоянии защиты прав и свобод человека в 2019 году” и годовой доклад “О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предотвращения в 2019 году” и ряд других законопроектов.
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