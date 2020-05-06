Передачи, онлайн-презентации: в кукольном театре ожидаются новости

Чтобы заполнить будни детей и взрослых Ереванский государственный кукольный театр им. О. Туманяна скоро в виртуальном пространстве начнет представлять передачи “Твои песни в кукольных спектаклях” и “Виды кукол”. Театр также продолжит и показы интересных спектаклей, которые удостоились высокой оценки как местного, так и зарубежного зрителя.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор и художественный руководитель театра Рубен Бабаян сказал, что цикл передач “Твои песни в кукольных спектаклях” состоит из 12 выпусков, а цикл передач “Виды кукол” - из 8.

“В детских постановках звучат множество песен, которые мы представим в передачах первого цикла. Возможно, это послужит импульсом к написанию новых произведений для композиторов, поэтов, поскольку мы не очень уж богаты детскими песнями. Подчеркну, что в нашем театре используются все виды кукол, поэтому во втором цикле рассказами, показами и визуальными материалами мы представим кукол, а министерство НОКС окажет нам содействие в вопросе высококачественных видеозаписей”, - рассказал Бабаян.

По его словам, театр должен выбрать не путь замены спектаклей, а формат, который невозможно осуществить в театре, но возможно в онлайн варианте. “Возможно, когда театр начнет работать со всей нагрузкой, к нашему основному делу прибавятся и виртуальные программы культурно-образовательного характера”, - подчеркнул Бабаян.

Обращаясь к онлайн-спектаклям, директор сказал, что на официальной странице кукольного театра в Facebook продолжаются их показы.

Уже был показан ряд спектаклей, в том числе “Взятие Тмкаберда”, который был удостоен первой премии на театральном фестивале во Франции. 6 мая будет представлена постановка Нарине Григорян “Овнан”, затем – “The Best of Shakespeare” Зары Антонян.

Рубен Бабаян считает, что, несмотря ни на что, театры должны продолжать свою деятельность. Наш театр пройдет три этапа: первый - постановочные работы, которые приостановлены, имею в виду изготовление декораций, кукол и других предметов, второй - восстановление спектаклей, репетиций. В репертуаре более 40 спектаклей, и эта пауза в течение двух, трех месяцев не позволяет сразу возобновить показы. Третий - один из важных этапов. Нужно понять, как мы начнем играть спектакли, как мы обеспечим безопасность людей в театре. Возможно, в 300-местном зале мы будем продавать только 60 билетов, чтобы дети и их родители сидели вдали друг от друга. В самых трудных условиях и культура должна делать свое дело, поскольку, если мы будем ждать благоприятных условий, то не будем оправдывать свое звание”, - заключил Рубен Бабаян.

Анжела Амбарцумян