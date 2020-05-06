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Европейские индексы - 05-05-20

Европейские индексы - 05-05-20

МОСКВА, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.51% и составил 10729.46 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.40% и составил 4483.13 пункта, британский FTSE вырос на 1.66% и составил 5849.42 пункта, а российский RTSI вырос на 3.07% и составил 1133.16 пункта.


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