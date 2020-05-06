Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянские ученые разработали эффективные устройства дезинфекции

“В условиях пандемии еще больше возросла роль науки и научного потенциала. За этот короткий период армянская инженерная мысль сделала возможным производство аппаратов искусственной вентиляции легких, был дан толчок производству тестов на коронавирус. Недавно стало известно, что армянские ученые разработали и дезинфицирующие аппараты, которые могут продезинфицировать любую территорию с достаточно высокой эффективностью.

Авторы разработки радиационной дезинфекции COVID-19 довольны, что им в кратчайшие сроки удалось исследовать, спроектировать, изготовить и проверить несколько решений, содержащих доступные в Армении элементы, применимых для быстрого и масштабного производства. Научный сотрудник Института физических исследований НАН Армении, кандидат физико-математических наук Грайр Азизбекян в беседе с газетой “Айастани Анрапетутюн” сказал, что учреждение своим научным потенциалом противостоит эпидемии, готовя решения, предложения, консультации и анализ различных ситуаций. Он также отметил, что значение отрасли науки наиболее ощутимо бывает при чрезвычайных ситуациях, когда недоступны внешние рынки и международные консультанты”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.