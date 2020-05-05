Президенты Беларуси и РФ обсудили подготовительные мероприятия празднования 75- летия Великой Победы

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства).

Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.

Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.