Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Президенты Беларуси и РФ обсудили подготовительные мероприятия празднования 75- летия Великой Победы

Президенты Беларуси и РФ обсудили подготовительные мероприятия празднования 75- летия Великой Победы

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений.

В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства).

Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.

Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые предпринимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации