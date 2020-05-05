Еврокомиссар высоко оценил антикризисные меры правительства Армении

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян 5 мая провел видеовстречу с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Варге. На видеовстрече присутствовал также министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, поздравив Оливера Варге с назначением на должность еврокомиссара, вице-премьер пожелал ему плодотворной работы на ответственной должности, выразив уверенность в том, что в ходе работы комиссара тесное партнерство между Арменией и ЕС будет еще более углублено.

От имени правительства вице-премьер поблагодарил ЕС за поддержку Армении в этот сложный период. Он коснулся эпидемиологической ситуации в Армении и постепенного снятия ограничений на передвижение и экономическую деятельность. Мгер Григорян также представил комиссару ЕС содержание 16 программ поддержки, разработанных правительством для нейтрализации социально-экономических последствий коронавируса нового типа. Вице-премьер отметил, что между правительством и делегацией ЕС в Армении продолжается ежедневная работа по уточнению совместных действий с целью адекватного реагирования на сложившуюся ситуацию.

Мгер Григорян с удовлетворением подчеркнул, что в этой сложной ситуации удалось обеспечить преемственность программ, реализуемых по ключевым направлениям совместной повестки дня Армения-ЕС, в том числе по реформам судебно-правовой системы и полиции, а также развитию инфраструктуры.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варге высоко оценил предпринятые правительством антикризисные меры и заверил, что озвученные вице-премьером Республики Армения направления сотрудничества будут сохранены в повестке дня Армения-ЕС в качестве приоритета. Комиссар ЕС отметил, что Европейский союз поддерживает своих партнеров также во время такого кризиса, как эпидемия коронавируса, и ЕС привержен оказанию помощи Армении в восстановлении и развитии экономики, в том числе посредством инфраструктурных проектов.

Собеседники подчеркнули необходимость полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС в качестве одной из основ реформ.

В свою очередь, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в контексте партнерства Армения-ЕС подчеркнул важность сохранения Восточного партнерства в качестве платформы для основанного на ценностях и всестороннего сотрудничества, а также развития регионального сотрудничества между странами Восточного партнерства. Министр иностранных дел Армении также коснулся важности начала диалога о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.