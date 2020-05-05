Президент видит необходимость развития сферы электронного правительства в Армении

Армения должна приложить большие усилия для развития электронного правительства. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе веб-семинара на тему «Мир после пандемии: Сценарии трансформации» сказал президент Армении Армен Саркисян.

«Страны, которые смогли успешно продвигать, применять и внедрять инструменты электронного правительства, были гораздо более устойчивыми в борьбе с коронавирусом. Например, в Сингапуре до появления коронавируса около 20 тыс человек уже работала из дома. То есть, когда распространился коронавирус, люди уже были готовы к будущим рискам и для них не было ничего необычного в удаленной работе. Сфера электронного правительства очень важна с точки зрения будущего, и я думаю, что такая страна, как Армения, должна приложить усилия в этой сфере», - подчеркнул Саркисян.

Президент Республики Армения отметил, что в стране не может быть электронного правительства без создания электронных механизмов, развития информационных технологий и навыков.

«Развивая электронное правительство, мы также содействуем развитию информационных технологий, а уровень его максимального развития - искусственный интеллект. После эпидемии я вернусь к своей президентской инициативе, направленной на развитие программы ATOM. Я пригласил представителей международных организаций в Армению, в частности, для развития искусственного интеллекта. Это база и основной инструмент для обеспечения будущего, будь то производство продуктов питания, сельское хозяйство, межгосударственные отношения или борьба с вирусом. Это вопрос, который требует большого внимания», - заключил Саркисян.