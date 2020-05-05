Объем предоставленной правительством помощи составил более 62 млрд драмов

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось очередное обсуждение антикризисной политики по нейтрализации последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были подведены итоги реализации принятых правительством антикризисных мер и текущих показателей. Вице-премьер Мгер Григорян доложил об объеме оказанной экономической и социальной помощи: по состоянию на сегодняшний день общий доступный объем помощи составил более 62 млрд драмов. Помощь получили порядка 24 тыс хозяйствующих субъектов, 360 тыс физических лиц, а число бенефициаров по программам компенсации коммунальных платежей превышает один миллион.

Были обсуждены новые идеи смягчения последствий коронавируса, которые касались расширения круга бенефициаров социальной целевой поддержки, использования инструментов экономической помощи, продвижения фермерских хозяйств и других вопросов. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по озвученным идеям.

Подводя итоги, премьер-министр отметил, что антикризисная политика должна быть направлена на стимулирование труда, и еще раз подчеркнул важность адресности мероприятий помощи. Никол Пашинян поручил продолжить обсуждения в рамках этой логики и представить предложения.