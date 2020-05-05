Язык угроз неприемлем для армянской стороны: депутат НС Армении 

Член фракции НС Армении «Мой шаг» Татевик Айрапетян подчеркнула, что невозможно угрозами безопасности заставить армянскую сторону сделать шаг назад Как сообщает Арменпресс, Айрапетян сказала об этом во время парламентского часа заявлений, коснувшись заявления министра обороны Азербайджана.

Депутат напомнила, что на днях министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сделал заявление о том, что вероятность возобновления военных действий возросла. «Ни для кого не новы воинственные заявления Азербайджана. Мы были свидетелями этого годами. Оставим в стороне тот факт, что они носят явно пропагандистский характер. С другой стороны, я хочу подтвердить, что не может быть мирных и эффективных переговоров под угрозой оружия, и в целом язык угрозы и применения угрозы для нас неприемлем», - сказала Айрапетян.

«Хорошо известная операция «Свадьба в горах» и проявленная в ходе этой операции смелость ясно показывают наше неизменное и бескомпромиссное отношение к проблемам, связанным с нашей жизненной безопасностью. И я хочу отметить, что эта смелость несомненно была передана будущим поколениям. В апреле 2016 года это было доказано один раз. Это еще раз доказывает, что язык угроз для нас неприемлем и никто не может угрозами безопасности заставить нас сделать шаг назад», - заключила Айрапетян.