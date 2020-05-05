COVID-19.  В Китае зарегистрирован 1 новый случай заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 3 млн 669 тыс 604 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 253 тыс. Излечились 1 млн 210 тыс 424 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 213 тыс 010 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 69 тыс 925 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 250 тыс 561. Число смертности в Испании составило 25 тыс 613 человек. За день здесь зафиксировано 2,6 тыс новых случаев заражения.

Италия - третья по числу инфицированных. В Италии число инфицированных - 211 тыс 938 человек, число летальных исходов - 29 тыс 079. Следующей по заболеваемости коронавирусом является Великобритания, которая обошла Францию. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 190 тыс 584, число летальных исходов – 28 тыс 734. Во Франции – 169 тыс 462 подтвержденных случая, число летальных исходов - 25 тыс 201.

В Германии - 166 тыс 199 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 6 тыс 993. В России, обошедшей Турцию, общее количество инфицированных - 155 тыс 370, число летальных исходов - 1 451. За день здесь зафиксировано более 10 тыс новых случаев заражения.

Число подтвержденных случаев в Турции – 127 тыс 659, скончались 3 тыс 461 человек.

Число инфицированных в Бразилия - 108 тыс 620. Число смертей составляет 7 тыс 367. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 99 тыс 970 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 340.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 881 инфицированных, всего 1 новый случай, скончались 4 тыс 633 человека. За последний день летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 604, с начала эпидемии здесь скончались 9 человек.

В Катаре 17 тыс 142 подтвержденных случаев, смертность - 12. Число заразившихся в ОАЭ достигло 15 тыс 192 человек, здесь зарегистрировано 146 случаев смерти.

В Египте - 6 тыс 813 случаев, здесь скончались 436 человек. В Кувейте 5 тыс 804 случаев заражения, зарегистрировано 40 летальных случаев. Число инфицированных в Ираке - 2 346, смертность - 98. Число заразившихся в Сирии достигло 44 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 212.

В ВОЗ допустили, что первые заражения COVID-19 могли быть еще в декабре

ВОЗ считает возможным, что первые заражения COVID-19 в различных странах мира могли быть еще в декабре, заявил во вторник на брифинге официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Он прокомментировал информацию о выявлении случая заболевания новым коронавирусом во Франции в декабре 2019 года.

"Это интересное открытие. И оно поможет лучше понять потенциальное распространение COVID-19. Это неудивительно. Потому что самые ранние случаи вируса были зарегистрированы в начале декабря. Так что возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали в другие страны. Также возможно, что больше ранних случаев будет выявлено по мере того, как страны будут тестировать случаи", - сказал он.

Французский врач Ив Коэн заявил, что первый случай коронавирусной инфекции в стране на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года.

Выяснилось это только сейчас. 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный.

С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.

Ранее первыми случаями COVID-19 во Франции считались три подтвержденных 24 января эпизода. Двое из этих людей приехали из китайского Уханя, где, как считается, впервые появился вирус. Третий был членом их семьи. Врач обратился в национальное агентство здравоохранения и призвал других вирусологов перепроверить имеющиеся у них тесты.

В Египте не ждут иностранных туристов в ближайшее время

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что иностранный туризм в ближайшее время не вернется в Египет, сообщает Egypt Independent.

Во время телефонного звонка в телешоу Ахмеда Муссы Ala Massoulity ("Моя ответственность") он объяснил, что возвращение зарубежных гостей зависит от ситуации как в Египте, так и в странах, откуда они приедут.

По словам Анани, представители ряда государств спрашивали власти республики о возможности открытия туризма к июню. Министр уточнил, что правительство рассмотрит этот вопрос, как только прояснятся обстоятельства с распространением коронавируса.

По его словам, путешественникам вероятно придется доказывать, что они не заражены. Кроме того, может быть ограничен максимальный возраст гостей – до 48 лет.

Анани напомнил, что до июня гостиницы страны будут работать только для местных жителей и с максимальной загрузкой в 25 процентов. С 1 июня пропускная способность увеличится до 50 процентов.

Сейчас отели, туркомпании, рестораны, рынки и кафе на курортах Египта закрыты. Эксперты подсчитали, что туристический сектор страны теряет один миллиард долларов в месяц из-за пандемии.

В Израиле заявили о прорыве в создании вакцины от COVID-19

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщает во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.

По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.

Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Накануне голландские ученые также заявили, что выявили антитела, способные атаковать вирус. Всего в мире порядка 100 исследовательских групп работают над созданием вакцины от коронавируса.

В Новой Зеландии заявили, что страна еще долго не откроет границы для иностранцев

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что ее страна еще долго не откроет границы для въезда иностранцев, из-за коронавируса, сообщает во вторник BBC.

Ардерн, выступая после заседания кабинета министров Австралии, в котором приняла участие в режиме видеоконференции, заявила, что в ходе встречи обсуждалась возможность беспрепятственного перемещения граждан между двумя этими государствами без соблюдения карантина.

Однако, по ее словам, иностранцам из других частей света вряд ли удастся посетить Новую Зеландию в ближайшее время.

Новая Зеландия и Австралия быстро закрыли границы для иностранцев, когда в мире произошла вспышка коронавируса. Обе страны сейчас сообщают об успехах в борьбе с распространением заболевания.

Новая Зеландия второй день подряд сообщает об отсутствии новых выявленных случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировали 1 137 случаев заражения, 20 человек скончались. В Австралии выявили более 6,8 тыс. случаев заражения, скончались 96 человек. В последние дни там выявляют от 10 до 19 новых случаев.

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о его самочувствии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя в целом нормально, его лечение проходит планово. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы кабмина РФ Борис Беляков.

"Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинском учреждений под присмотром врачей, - сказал Беляков. - Самочувствие остается в целом нормальным. Лечение проходит планово, с использованием препаратов, рекомендуемых Минздравом пациентам для лечения данного заболевания". "Премьер министр активно общается с коллегами по телефону", - добавил пресс-секретарь.

30 апреля в ходе беседы в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, он должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В Аргентине за нарушение карантина задерживали почти 70 тысяч человек

Сотрудники правоохранительных органов Аргентины за полтора месяца задержали почти 70 тысяч человек за нарушение карантина, введенного в связи с COVID-19, следует из отчета министерства безопасности, попавшего в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что за период с 21 марта были задержаны в общей сложности 69 965 человек. Кроме того, более четырех тысяч автомобилей были изъяты у их владельцев, которые неправомерно передвигались по стране.

В Аргентине с 20 марта действует обязательный карантин на национальном уровне. Предполагается, что власти начнут ослаблять ограничения с 10 мая.

По последним данным, в Аргентине выявлено более 4,7 тысячи зараженных коронавирусом нового типа, скончались 249 человек.

В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19

В Таиланде зарегистрирован во вторник всего 1 новый случай заражения коронавирусной инфекцией и, седьмые сутки подряд, ни одной смерти от COVID-19, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией и снова нет ни одного смертельного случая", - сказал он.

"Единственный новый пациент проживает на юге Таиланда, в провинции Наративат. Он заразился от группы больных, которые, в свою очередь, заразились во время мусульманской религиозной церемонии в одной из мечетей Малайзии еще до закрытия границ", - сказал Висануйотхин.

Он сообщил также, что общее количество заболевших с начала эпидемии в Таиланде теперь составляет 2 988 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему - 54 человека, полностью выздоровевших – 2 747 человек.

Австралия выделит около полумиллиона долларов на борьбу с COVID-19

Австралия выделит более 450 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом и поиска вакцины, говорится в заявлении австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, опубликованном на его сайте.

"Сегодня Австралия выделяет 352 миллиона австралийских долларов (227 миллионов долларов США) для мировых усилий по борьбе с COVID-19 и поиска вакцины. Мы предоставляем 15 миллионов австралийских долларов (9,7 миллиона долларов США) для помощи в разработке вакцин от COVID-19 и диагностики для Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемии и Фонда инновационной новой диагностики", - заявил Моррисон.

Кроме того, он также подчеркнул, что Австралия выделяет 337 миллионов австралийских долларов (217 миллионов долларов США) для финансирования научно-исследовательских работ по коронавирусу, посвященных вакцинам, диагностике, терапии и респираторным заболеваниям.