Депутат видит ключ решения внутриполитического кризиса в преодолении кризиса вокруг КС

Независимый депутат Национального Собрания Армении Арман Бабаджанян замечает антигосударственные настроения в стране, считая, что Национальное Собрание должно на них отреагировать. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Бабаджанян выразил во время парламентских заявлений.

«Против государственности Армении объявлена война, и в этой войне используются все допустимые и недопустимые средства. Эта война сопровождается атаками из нескольких внутренних и внешних источников. Мы видели такой метод работы, объявленную народу в на разных этапах нашей новейшей истории, мы видели это до и после 27 октября 1999 года, до и после 1 марта 2008 года, мы видим это сегодня. Разница лишь в том, что те, кто воевал против государства и народа, в то время имели власть и делали это из правительственных и государственных кабинетов, а сегодня они действуют с неправительственных, оппозиционных позиций», - сказал Бабаджанян.

«Ключом к преодолению внутриполитического кризиса в нашей стране является преодоление кризиса Конституционного суда. По объективным причинам оно не удалось на референдуме, поэтому кризис должен быть преодолен здесь, в этом зале, с максимальным единством и консенсусом», - сказал он.

Депутат отметил, что эта НС должно защищать демократию страны, должно реагировать на антигосударственные, коварные брожения и происходящие в стране события. Депутат призвал политическое большинство немедленно сделать вопрос предметом обсуждения и как можно скорее приступить к его решению.