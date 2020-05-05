Голосовое управление, настройки для лиц с нарушениями зрения: новая версия сайта омбудсмена
16:02, 5 Май, 2020
Защитник прав человека задействовал новую версию сайта www.ombuds.am на армянском и английском языках. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.
Впервые в Армении для сайта создана армянская система, которая позволяет посредством голосового управления пользоваться сайтом и лицам с нарушениями зрения. Для лиц со слабым зрением соответствующие настройки.
Подробности - в видеоматериале https://www.facebook.com/watch/?v=553974485504193
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