Голосовое управление, настройки для лиц с нарушениями зрения: новая версия сайта омбудсмена

Защитник прав человека задействовал новую версию сайта www.ombuds.am на армянском и английском языках. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Впервые в Армении для сайта создана армянская система, которая позволяет посредством голосового управления пользоваться сайтом и лицам с нарушениями зрения. Для лиц со слабым зрением соответствующие настройки.

Подробности - в видеоматериале https://www.facebook.com/watch/?v=553974485504193