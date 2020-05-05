Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Голосовое управление, настройки для лиц с нарушениями зрения: новая версия сайта омбудсмена

Голосовое управление, настройки для лиц с нарушениями зрения: новая версия сайта омбудсмена

Защитник прав человека задействовал новую версию сайта www.ombuds.am на армянском и английском языках. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Впервые в Армении для сайта создана армянская система, которая позволяет посредством голосового управления пользоваться сайтом и лицам с нарушениями зрения. Для лиц со слабым зрением соответствующие настройки.

Подробности - в видеоматериале https://www.facebook.com/watch/?v=553974485504193


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации