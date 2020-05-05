В военной полиции подведены итоги проделанной работы

4 мая в Военной полиции Министерства обороны Армении состоялось совещание, в ходе которого были подведены результаты работы, проделанной за прошедшие месяцы 2020 г. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МО Армении, с докладами выступили заместители начальника военной полиции, начальник штаба, начальники отделений.

В докладах и отчетах были выделены выполненные работы, результаты по выявлению коррупции и снижению рисков в Вооруженных силах, устранению криминальной культуры, осуществлению превентивных мероприятий в войсках и по другим направлениям.

И. о. начальника военной полиции, полковник Александр Агаджанян дал поручения по должной организации призывных работ, решению существующих проблем и реализации предстоящих программ.