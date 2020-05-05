Депутаты обсуждают законопроект, исключающий применение антибиотиков в кормах животных

Правительство Армении представило на обсуждение парламента проект закона О внесении изменений в Закон Республики Армения “О кормах”, которым предлагается регулировать использование антибиотиков в животноводстве, в частности, исключить использование антибиотиков в качестве кормовой добавки.

Как передает «Арменпресс», проект представил замминистра экономики Армении Тигран Габриелян.

Он отметил, что в настоящее время применение антибиотиков в сельском хозяйстве Армении не регулируется. Они широко используются в животноводстве для профилактики болезней животных, а также для стимулирования их роста. Это становится причиной развития устойчивости к противомикробным препаратам у людей. Развитие устойчивости к противомикробным лекарствам в настоящее время является серьезной проблемой для мирового здравоохранения.

“Принятие проекта обусловлено необходимостью упорядочения использования антибиотиков в животноводстве в качестве кормовой добавки. В результате применения антимикробных лекарств в сферах животноводства, птицеводства и рыбоводства лекарственные устойчивые бактерии при помощи пищевой цепочки могут переходить от животных к человеку. Принятием проекта предлагается урегулировать использование антибиотиков в животноводстве, в частности, исключить использование антибиотиков в качестве кормовой добавки”, - сказал Габреилян.

Депутат Виктор Енгибарян поинтересовался, будут ли в Армении антибиотики в каком-либо животном мясе после принятия закона. Замминистра отметил, что борьба с болезнями в области ветеринарии без антибиотиков практически невыполнима. Антибиотики можно использовать только для лечения, и только, если они в конечном результате не будут обнаружены в яйцах, в мясе, в молоке и в кормах. В этом направлении будет осуществляться контроль.

Анна Григорян